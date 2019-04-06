شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم واحد من إصدار البنك المركزي لهذا الاعلان : بهذا السعر يباع الدولار والريال السعودي اليوم في محلات الصرافة (ألاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إعلان البنك المركزي يوم امس بأنه يمكن جميع المواطنيين صرف الدولار باي إصدار وبنفس سعر السوق من البنوك التي فتحت نوافذ لصرف العملات الأجنبية للمواطنين بحسب ما تم الاتفاق معهم في اجتماع يوم الخميس ابتداءً من يوم الاحد المقبل الموافق 7 ابريل 2019. اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس اليوم السبت 6 ابريل : *أسعار الشرا ء السعودي : 131 الدولار : 497 الإماراتي : 133 Advertisements العماني : 1270 *أسعار البيع السعودي : 133 الدولار : 506 لإماراتي : 135.5 العُماني : 1310 الاسعار غير ثابتة وتتغير

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