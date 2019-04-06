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بعد يوم واحد من إصدار البنك المركزي لهذا الاعلان : بهذا السعر يباع الدولار والريال السعودي اليوم في محلات الصرافة (ألاسعار الان)

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عدن - ياسمين التهامي -  بعد إعلان البنك المركزي يوم امس بأنه  يمكن جميع المواطنيين صرف الدولار باي إصدار وبنفس سعر السوق من البنوك التي فتحت نوافذ لصرف العملات الأجنبية للمواطنين بحسب ما تم الاتفاق معهم في اجتماع يوم الخميس ابتداءً من يوم الاحد المقبل الموافق 7 ابريل 2019.

 

اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني بحسب ما رصده مأرب برس اليوم السبت 6 ابريل :

 

*أسعار الشرا ء

 

السعودي : 131

 

الدولار : 497

 

الإماراتي : 133

 

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 العماني : 1270

 

*أسعار البيع

 

السعودي : 133

 

الدولار : 506

 

 لإماراتي : 135.5 

 

العُماني : 1310

 

الاسعار غير ثابتة وتتغير

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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