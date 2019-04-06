شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة ومروعة في صفوف الحوثيين وسقوط عشرات المقاتلين ومواقع استراتيجية .. وهذه (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاضت قوات ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني معارك ضارية مع مليشيات الحوثي في جبهة مريس وتكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح علاوة على تدمير عتادهم العسكري .

حيث شنت قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة عملية عسكرية استطاعت من خلالها إسقاط جبل حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له شمال مريس بمحافظة الضالع بعد تمهيد مدفعي كثيف من قوات المدفعية .

وقالت مصادر ميدانية أن أكثر من 80 حوثي لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس في أعنف مواجهات تشهدها الجبهة .

وتمكنت مدفعيه ألوية العمالقة من تدمير عدد كبير من عتاد مليشيات الحوثي حيث تم تدمير 3 أطقم عسكرية تحمل أفراد وتعزيزات للمليشيات وتدمير وإعطاب دبابة وعربة BMB ، كما استهدفت مدفعية العمالقة مخزناً للذخائر والأسلحة وإحراقه بشكل كامل .

هذا وتستمر المعارك الضارية بين قوات العمالقة والحزام الأمني المسنودة من التحالف العربي وبين مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، وتتكبد فيها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتخسر المزيد من المواقع والمناطق التي تسيطر عليها .