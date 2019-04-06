شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحشود الجماهيرية القادمة من الحجرية تدخل مدينة تعز وسط اطلاق نار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي التابع للاصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في اللجنة التنظيمية للمسيرات الجماهيرية المطالبة بحماية ابناء تعز من الميليشيات الارهابية التابعة لحزب الاصلاح ان المسيرة القادمة من الحجرية تمكنت قبل قليل من دحول المدينة وسط اطلاق نار من قبل العصابات المسلحة التي منعت المسيرة من الدخول صباح اليوم في نقطة الهنجر

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