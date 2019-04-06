شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مواقع جديدة بيد القوات الحكومية و مصرع عشرات الحوثيين في جبهة مريس (آخر المستجدات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاضت قوات ألوية العمالقة معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي في جبهة مريس تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح علاوة على تدمير عتادهم العسكري.

حيث شنت قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة عملية عسكرية استطاعت من خلالها اسقاط جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة شمال مريس بمحافظة الضالع بعد تمهيد مدفعي كثيف .

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وقالت مصادر ميدانية ان اكثر من 80 حوثي لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس.

تمكنت مدفعيه ألوية العمالقة من تدمير عدد كبير من عتاد مليشيات الحوثي حيث تم تدمير 3 اطقم عسكرية تحمل افراد وتعزيزات للمليشيات وتم تدمير واعطاب دبابة وبي ام بي كما استهدفت مدفعية العمالقة مخزن للذخائر والأسلحة وتم احراقه بشكل كامل .

هذا وتستمر المعارك الضارية بين قوات العمالقة والحزام الأمني المسنودة من التحالف العربي ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتتكبد فيها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.