شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات المشتركة تفك حصار جبل العود الاستراتيجي وتكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت القوات الحكومية والمقاومة المشتركة اليوم السبت انتصارات نوعية وكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهة العود بمحافظة اب وسط البلاد .

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية ان القوات الحكومية مسنودة بوحدات نوعية من المقاومة المشتركة العاملة في الساحل الغربي خاضت طيلة ساعات الفجر معارك عنيفة تكللت بتطهير وتأمين مواقع هامة على رأسها موقعى حيازة وموجر وفك الحصار على جبل العود الإستراتيجي وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة قتلى وجرحى وتدمير اليات وذخائر .

واضاف ان الهجوم شكل ضربة موجعة للمليشيات الحوثية التي كانت تحاول التوغل من جهة حيازة ونجاد وضوس وتبة اللهبي وجبل ستر والمنجدة وجبل بصم لتأمين المواقع التي احتلتها مؤخرا .

ولفت المصدر الى ان المليشيات الحوثية اجبرت على الفرار من المواقع المستهدفة مخلفة وراءها عدد من الجثث لعناصرها في مناطق الإشتباك ، فيما تمركز ابطال القوات الحكومية والمقاومة المشتركة في المواقع المحررة بمعنويات عالية.

واضاف ان القوات الحكومية والمقاومة المشتركة استعادت اسلحة وذخائر كانت المليشيات الحوثية نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : القوات المشتركة تفك حصار جبل العود الاستراتيجي وتكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.