شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عشر صور للمظاهرة التي هزت الطغاة في تعز ... عشرات الالاف في مسيرة استعادة الدولة لا غنيمتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتشد اليوم عشرات الالاف من الكتظاهرين بمحافظة تعز تنديداً بالجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحشالشعبي التابع لحزب الاصلاح Advertisements احتشد اليوم عشرات الالاف من الكتظاهرين بمحافظة تعز تنديداً بالجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحشالشعبي التابع لحزب الاصلاح

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