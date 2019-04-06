شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘ملك العود’’ اليمني يخرس كل الأفواه المتطاولة .. ويرد برسالة نارية على فنان سعودي سرق هذا (اللقب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المطرب والملحن اليمني "أحمد فتحي"، إن لقب "ملك العود" له وليس للفنان السعودي عبادي الجوهر الذي وصفه بـ «اخطبوط العود».

وأشار إلى انه تجمعه علاقة طيبة معه وشاركه في عدد من الحفلات الغنائية وذلك بعد ان كثر الحديث عند الجماهير ان بينهما خلافات عدة.

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جاء ذلك في رده على سؤال لصحيفة «الأنباء» الكويتية عن لقب «ملك العود» التي وجهته له في استضافته بفعالية «حديث الاثنين» التي ينظمها مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي اسبوعيا بالقاعة المستديرة وتصدى لإدارة الحوار مدير المركز فيصل خاجة وسط حضور اعلامي وفني من مختلف الاعمار.

وذكر الملحن العالمي احمد فتحي ان الراحل الكبير احمد قاسم لم ينس فضله علي لأنه هو الذي دفع به الحماس ليصبح في مكانه مرموقة حاليا بين الموسيقيين العرب والاجانب بعد مشاركته بالعزف في عدد من الاوركسترات العالمية لإبراز هويته العربية من خلالها خصوصا ام مقطوعاته الموسيقية يهديها الى الأرواح الخيّرة من البشر والذين لهم بصمات على حياة الانسان مهما كان جنسه او لونه.

وأشار إلى ان زياراته للكويت بدأت منذ السبعينيات وانه يعشق اهل الكويت وجمهورها المتذوق للموسيقى في جميع انواعها وخصوصا الفن اليمني مشيرا الى ان مسيرته الموسيقية بدأت منذ عمر الثماني سنوات رغم محاولات اسرته في ترك الموسيقى ولكن بالاخير اقتنعوا في موهبته بعد هروبه من الحديدة الى عدن.

وبخصوص اين الاغنية اليمنية حاليا، قال «الله يعينها في ظل ما يعيشه اليمن في الوقت الراهن من أحداث لا تسر احد».

وقد غنى المطرب والملحن العالمي احمد فتحي عددا من الاغاني اليمنية لعدد من المطربين منهم محمد جمعة خان ومحمد مرشد ناجي الذين قدموا الكثير للأغنية اليمنية على مختلف مدنها ولهجاتها المتعددة.