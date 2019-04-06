شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي انتقالي يوجه رسالة الى نجل الرئيس هادي..ماذا قال فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي احمد عمر بن فريد رسالة الى نجل رئيس الجمهورية وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه .

وقال بن فريد في رسالته الى نجل الرئيس هادي:نصيحة إلى أخي ناصر عبدربه ..لن تكون أكثر قربا وصلة وقيمة لدى من تتوسط مجلسهم من اخيهم عفاش الذي غدرا به من أجل المال والسلطة.

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وأضاف بن فريد في رسالته :ولن تكون أكثر قوة من الرئيس البيض كي تأمن غدرهم ..ولن تمنحهم أكثر مما منحهم الجنوب يوم ٢٢ مايو ٩٠.

وأختتم :تلك حقائق تقول ؛ ان موقعك المأمون هو بين إخوانك في الجنوب فقط.