شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي انتقالي يوجه رسالة الى نجل الرئيس هادي..ماذا قال فيها؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي احمد عمر بن فريد رسالة الى نجل رئيس الجمهورية وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه .
وقال بن فريد في رسالته الى نجل الرئيس هادي:نصيحة إلى أخي ناصر عبدربه ..لن تكون أكثر قربا وصلة وقيمة لدى من تتوسط مجلسهم من اخيهم عفاش الذي غدرا به من أجل المال والسلطة.
وأضاف بن فريد في رسالته :ولن تكون أكثر قوة من الرئيس البيض كي تأمن غدرهم ..ولن تمنحهم أكثر مما منحهم الجنوب يوم ٢٢ مايو ٩٠.
وأختتم :تلك حقائق تقول ؛ ان موقعك المأمون هو بين إخوانك في الجنوب فقط.
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