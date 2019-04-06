شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح تحتجز الاف المتظاهرين في نقطة الهنجر وتمنع دخولهم الى مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر شبابية في قيادة المسيرة الجماهيرية التي دعا اليها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح احتجزت الاف المتظاهرين في نقطة الهنجر بمنطقة الضباب ومنعت دخولهم الى مدينة تعز

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