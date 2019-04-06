شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال معارك ضارية بصنعاء والجيش يسيطر على عدد من المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخوض قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء اشتباكات عنيفة بكافة الأسلحة، بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف على مواقع وتعزيزات المليشيا الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري ميداني أن قوات الجيش الوطني قامت بعملية عسكرية نوعية ضد المليشيا الحوثية، تمكنت خلالها من تحرير تباب "الغنيمي، المدوار، البياض، القرن، ودعة" في ميسرة جبهة نهم، فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه باتجاه مواقع "الصافح" القريب من مسورة.

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ونشر تحالف دعم الشرعية مقاطع فيديو لغارات جوية نوعية نفذتها طائرات الـf16 على مواقع وخنادق المليشيا الحوثية في جبهة نهم، ليل أمس الجمعة، حيث تم القضاء على عدد من المجاميع الحوثية المسلحة، وإعطاب عدد من العربات والاليات العسكرية، وتدمير عدد من الخنادق والمتارس.

وذكر المصدر العسكري أن قوات الجيش الوطني تستنزف المليشيا الحوثية، حيث يسقط منهم قتلى وجرحى بشكل يومي، إضافة إلى تدمير آلياتهم وعرباتهم العسكرية، ويؤكد هذا أعداد الجثث التي تتقاطر على صنعاء لدفنها وتحولها إلى صور على الجدران.

وتلجأ المليشيا الحوثية للطائرات المسيرة بعد فشلها في المواجهات المباشرة مع قوات الجيش الوطني، حيث تم اسقاط ما يزيد على ٧ طائرات مسيرة منذ بداية هذا العام ٢٠١٩م.