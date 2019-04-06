الميليشيات ترفض تسليم قاتل الشيخ السكني وتهدد القبائل

رفضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تسليم قاتل الشيخ، أحمد علي سالم السكني، على الرغم من التصعيد القبلي الأخير .

وكشف شيخ قبلي كبير لصحيفة الوطن السعودية، أن ضيف الله رسام تلقى اتصالا هاتفيا من محمد علي الحوثي طلب خلاله التعامل مع المشايخ بالحزم والقوة، وشدد على ضرورة محاولة إقناع أولاده بالتنازل مقابل إغرائهم بالأموال، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الحوثيين استعداد بالتضحية بأي رجل منهم. وبين المصدر أن أغلب المشايخ والوجهاء الحاضرين سمعوا المكالمة وزادتهم تشددا لأخذ الثأر بالقوة من الحوثيين.

وتواصل جموع القبائل في مركز سرح شرقي العاصمة صنعاء، تجمعها لليوم الخامس على التوالي، ونصب الخيام في متابعة ومطالبة بقاتل الشيخ أحمد علي سالم السكني، رغم تمادي الحوثيين وعدم تجاوبهم الفعلي مع مطالب المواطنين.

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ونقلت صحيفة الوطن السعودية، عن أحد أبناء قبيلة الشيخ المغدور الناشط السياسي غمدان الكعبي قوله أن القبائل اجتمعوا للمرة الأولى بهذا الشكل غير المسبوق منذ احتلال الحوثيين صنعاء، وأحدث تفاعلا وتعاطفا كبيرا من كافة مشايخ وأبناء قبائل الشيخ المغدور والقبائل المجاورة.

وأكد الكعبي، أن أحد المواطنين لجأ للشيخ السكني في منزله وطلب الحماية والإنصاف بعد أن قام أحد القياديين الحوثيين بالسيطرة على أرض زراعية كبيرة تعود ملكيتها لذلك المواطن. وكما اعتاد الحوثيون نهب وسرقة أي أرض يعجبون بها، ومن باب موقف الشيخ القبلي ومكانته المجتمعية، التزم المواطن بالوقوف معه للحفاظ على أملاكه والتصدي للمعتدي مهما كلف الأمر، ووقف بكل شجاعة أمام تهجم واعتداء القيادي الحوثي، والذي لم يستطع المواجهة المباشرة مع الشيخ. ولذا تم التنسيق والترتيب مع مركز شرطة «صرف» بالعاصمة صنعاء، وقام أفراد مركز الشرطة بالتهجم على الشيخ وتوجيه التهم والألفاظ المهينة وإهانته بصور لا تليق به، قبل أن يقوم القيادي الحوثي أبو ناجي الماربي، بسحب سلاح الشيخ بالقوة ومن ثم قتله بدم بارد، ثم غادر أمام الجميع دون أي رادع أمني أو ديني أو قانوني.