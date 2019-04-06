السفير بن مبارك: الجماعات المسلحة لن تكون جزءاً من المستقبل

الخليج 365 – متابعات

قال سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن أي ميليشيا تحمل السلاح لا يمكن القبول بها ومن يريد أن يكون جزءا من المشهد السياسي في اليمن عليه أن يتحول إلى حزب سياسي ويسهم في رسم يمن المستقبل المتعافي الذي ننشده جميعا.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء السنوي للجامعات الأمريكية ( نموذج الجامعة العربية ) والذي ينظمه المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية بحضور ممثلين من السلك الدبلوماسي والأكاديميين وعدد كبير من طلاب العلوم السياسية والمهتمين بالشرق الأوسط يمثلون ٢٥ جامعة أمريكية .

وتحدث السفير عن الجامعة العربية ككيان سياسي يمثل الأمة العربية ومنبر هام تطرح فيه مشاكلها وهمومها كما كان لها دور هام في التعامل مع ملفات تهم المجتمع الدولي ككل مثل التجارة الدولية والعولمة ومكافحة الاٍرهاب ومن خلالها قدمت الدول العربية رؤيتها المشتركة الى المجتمع الدولي كما انها الكيان الأساسي الذي تتحرك من خلاله الدول العربية في المنظمات الدولية الاخرى كالأمم المتحدة حيث يتبلور الرأي العربي أولا بالتنسيق بين ممثلي الدول العربية ثم يطرح كوجهة نظر عربية موحدة.

وأوضح السفير ان الحلم القابل للتطبيق في اليمن والذي سيجعل منه دولة فاعلة في محيطها تفيده وتستفيد منه هو نموذج الدولة الاتحادية الذي يتبناه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.