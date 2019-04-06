غريفيث يقرر تأجيل زيارته إلى صنعاء

صنعاء - الخليج 365
قالت وسائل إعلام عربية، أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قرر تأجيل زيارته إلى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ونقلت سكاي نيوز عربية عن مراسلها أن المبعوث الدولي قرر تأجيل زيارته إلى صنعاء إلى يوم غد .
وتهدف زيارة مارتن غريفيث إلى لقاء قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في محاولة لإنقاذ إتفاق السويد بشأن الحديدة والأسرى، وإقناع الميليشيات الإنقلابية بتنفيذ بنود إتفاق السويد .
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