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غريفيث يقرر تأجيل زيارته إلى صنعاء

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صنعاء - الخليج 365

قالت وسائل إعلام عربية، أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قرر تأجيل زيارته إلى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مراسلها أن المبعوث الدولي قرر تأجيل زيارته إلى صنعاء إلى يوم غد .

وتهدف زيارة مارتن غريفيث إلى لقاء قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في محاولة لإنقاذ إتفاق السويد بشأن الحديدة والأسرى، وإقناع الميليشيات الإنقلابية بتنفيذ بنود إتفاق السويد .

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