رئيس لجنة الأسرى يتهم المبعوث الأممي بمهادنة مليشيا الحوثي

الخليج 365 – الحديدة

طالب رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي المفاوض في السويد هادي هيج، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن ورئيس ملف الأسرى عن الحوثيين شريم، بموقف واضح من ملف الأسرى والمختطفين.

وقال هادي هيج في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: نريد موقفاً واضحاً قبل أي تحرك في ملف الأسرى والمختطفين، مشيرا إذا عجزوا عن تنفيذ هذا الملف فهم عن غيره أعجز.

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معتبراً عدم الإفراج عن رجل السلام قحطان وزملاؤه، والإصرار على إخفائهم قسرا، منذ أربع سنوات، في سجون المليشيا الحوثية، جريمة يجب أن تهتز لها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن.

منوهاً إذا لم يتخذوا موقفاً واضحا من المختطفين فهم شركاء في الجريمة.

يذكر أن آلاف المختطفين يقبعون في سجون المليشيا الحوثية منذ أربع سنوات دون أي تهم تذكر، فيما تماطل المليشيا الحوثية في ملف الأسرى والمختطفين وتضع العراقيل وتختلق الأعذار للتهرب من الاتفاق الخاص بالأسرى والمختطفين في السويد.