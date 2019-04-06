الهلال الأحمر الإماراتي يعيد فتح طريق الصلو بتعز لتخفيف معاناة المواطنين

الخليج 365 – تعز
اعاد الهلال الأحمر الإماراتي،وبالتشارك مع اسهامات المجتمع بفتح طريق الصلو - تعز حيث يعد شق هذا الطريق كسرًا لحصار مليشيا الحوثي الانقلابية على المديرية، في اطار فتح منافذ جديدة امام المواطنين للدخول الى مدينة تعز والخروج منها وتخفيفا للمعاناة التي تواجههم في منافذ اخرى.
ويأتي هذا المشروع في ظل حصار المليشيا الانقلابية على مديرية الصلو، الذي فاقم من معاناة الأهالي في سلوك طريق طويل ووعر وومحدق بالأخطار ويصل مسافته إلى خمسة وعشرين كيلو مترًا.
ولبَّى الهلال الأحمر الإماراتي مناشدات تنفيذ مشروع شق هذا الطريق المختصر الذي لا يتجاوز أربعة كيلو متر، ويعد هذه الطريق الشريان الوحيد للمديرية لربطها بمناطق أخرى.
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