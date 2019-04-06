اتهامات لمليشيا الحوثي بتدمير شبكات الصرف الصحي بصنعاء ونشر الكوليرا

اتهمت مصادر طبية في صنعاء، جماعة الحوثيين، بالتسبب مجددا في عودة وباء الكوليرا للمدينة ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بسبب إهمال سلطات الجماعة ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة المعونات الطبية.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء مؤخرا، أنه تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة، في صنعاء منذ بداية العام الجاري، وأنه تم التأكد مخبريا من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي.

كما يتهم خبراء الإصحاح البيئي جماعة الحوثيين بتدمير شبكات الصرف الصحي في صنعاء وهو ما ساهم في طفح مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية متسببا في توفير بيئة مناسبة لتفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسار يفيتش: "توجد مشكلة في التخلص من النفايات في هذا البلد. نعرف أن مجتمعات كثيرة لا يوجد بها شبكات سليمة لمياه الصرف الصحي، وتستخدم مياه الصرف الصحي تلك في الري وأغراض أخرى".

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وأضاف يفيتش في تصريح لـ"رويترز"، أن زيادة الوعي بالمرض قد تفسر أيضا زيادة الحالات التي يتم الإبلاغ عنها هذا العام.

وفي محاولة لوقف انتشار المرض يعمل حفارون على نقل النفايات من مصارف الأمطار في صنعاء ويتولى عمال رش مواد مطهرة في الشوارع والبالوعات وعلى أكوام القمامة.

ويتزامن انتشار الكوليرا مع بداية مبكرة لموسم الأمطار في اليمن غير أن ثمة ما يشير إلى تدهور حالة البنية التحتية العامة.