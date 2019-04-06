شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني بارز يكشف عن تلقيه اتصالات من ضابط «برتبة لواء» هدده بالقتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مدير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام الصحفي اليمني البارز سيف محمد الحاضري بلاغاً صحفيا على خلفية تعرضه للتهديد بالقتل من قبل الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي اللواء حمود الصوفي.

وقال الصحفي الحاضري في بلاغ صحفي وصل «مأرب برس» نسخة منه إنه تلقى مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 إبريل 2019 م تهديدا صريحا بالقتل من قبل الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي اللواء حمود الصوفي عبر إتصال هاتفي من مصر .

وأضاف الحاضري في بلاغه الصحفي ان هذا التهديد عبر الاتصال الهاتفي هو الثاني خلال أقل من أسبوع.. مشيرًا أن التهديد الأول كان من رقم إماراتي.

Advertisements

وذكر الحاضري ان الصوفي وجه له في الاتصال الهاتفي تهديداً بالقتل وقلب الطاولة على الجميع حسب تهديدة.

ودعا الحاضري جميع وسائل الإعلام وإتحاد الصحفيين العالميين والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات بتحمّل مسؤوليتها تجاة هذه التهديدات كونها تعتبر مؤشراً خطيراً في الحرب على الصحفيين وتضييق حرية الصحافة.

وأوضح الصحفي الحاضري انه سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضات المدعو حمود الصوفي.