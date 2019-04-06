شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو هجوم كويتي على اليمن .. وإعلامية مشهورة تستفز اليمنيين وتسيئ إليهم بتصريحات مثيرة للغاية .. شاهد ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الاعلامية الكويتية فجرالسعيد الفنان اليمني احمد فتحي بسبب تصريح صحفي له وصف نفسه انه ملك العود .

وقالت السعيد في برنامج تقدمه على قناتها قناة سكوب عبادي هو ملك العود و اترك عنك عبادي وانت يمني وبنتك اماراتية وعقبال تحصل على الجنسية الاماراتية في محاولة منها لاستنقاص الجنسية اليمنية بحسب مراقبين.

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واضافت السعيد مخاطبة فتحي ،انت وبنتك لن تصلوا ردنة عود لعبادي الجوهر مكررة عبارة بنتك حصلت الجنسية الامارتية وعقبال لك في محاولة لاستنقاص الجنسية اليمنية.

يذكر ان السعيد اشتهرت بتصريحات ضد اليمنيين حيث هاجمت المنتج الكويتي باسم عبدالامير من قبل واصفة اياه بانه يمني وعليه العودة لليمن وليس التطرق في اعماله للكويت.a