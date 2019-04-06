شكرا لقرائتكم خبر عن أبو علي الحاكم والحوثي يبلغون رجال بكيل ”قاتل الشيخ السكني هرب وعليكم رفع خيامكم” والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أبلغت قيادات حوثية عليا اليوم الجمعة قبائل بكيل المحتشدة في منطقة صرف -شمال شرق العاصمة صنعاء - أن مشرف الجماعة الأمني في المنطقة " أبو ناجي الماربي " الذي قتل الشيخ القبلي " أحمد بن سالم السكني " قد تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر حاضر في الحشد في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن القبائل رفضت استقبال " أبو علي الحاكم " و " محمد علي الحوثي " و " حنين قطينة " الذين وصلوا إلى المخيم للمرة الثانية ومعهم 10 بنادق مطالبين القبائل برفع الاحتشاد والجماعة ستقوم بملاحقة القاتل.

وأوضح المصدر " أن محمد علي الحوثي أبلغ القبائل صراحة بقوله " القاتل هرب وما عليكم إلا ترفعوا مخيماتكم " فرد عليه أبناء القبائل بأنهم لن يرفعوا الحشد حتى تسليم القاتل وإعدامه أمام الجميع قائلين " نحن لا نبحث عن بنادق نريد القاتل فقط " .

وأضاف المصدر " أن القبائل أبلغت وفد الحوثيين أنها ستتصرف بطريقتها حال لم يتم تسليمه مشيرة بأن مدير أمن محافظة صنعاء هو من قام بتهريب القاتل .

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على الصعيد ذاته قال مصدر مقرب من الشيخ " أحمد سالم السكني " إن مندوب زعيم جماعة الحوثيين " عبدالملك الحوثي " فاجئ اللجنة المشكلة من مشايخ بكيل للذهاب للاطلاع على تواجد مشرف الحوثيين " أبو ناجي الماربي " المتهم بقتل الشيخ " أحمد سالم السكني " صباح الإثنين الماضي في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء.

وأكد المصدر في تصريح لـ ": المشهد اليمني " إن وفداً من مكتب زعيم الحوثيين وممثل شخصي عنه وعن وزارة الداخلية ومفتشها العام الذي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء قدمت رسالة إلى قبائل بكيل المحتشدة في منطقة صرف منذ الإثنين الماضي بأن المشرف الحوثي " أبو ناجي الماربي " أصبح لدى الأجهزة الأمنية .

وأوضح المصدر " إن اللجنة الحوثية طلبت ممثلين عن القبائل للذهاب إلى إدارة البحث الجنائي والمباحث للاطمئنان بتواجد القاتل في السجن وبعد وصول الممثلين الخمسة من أبناء القبائل وممثلي عبدالملك الحوثي عصر أمس إلى الإدارة تفاجأوا بعدم وجود المتهم الحوثي " أبو ناجي الماربي" ,

وأشار المصدر " إلى أن مدير البحث الجنائي أبلغ الوفدين بأن المتهم تم تسليمه أمس الأول لقيادي بارز في سلطة الحوثيين لم يذكر اسمه اللجنة.

وأضاف المصدر " إن الوفد الممثل للحوثيين أبلغ القبائل بأنه تم تهريب القاتل بحماية من مدير أمن محافظة العقيد " مجاهد الطيري " إلى جهة مجهولة كونه تربطه علاقة قرابة.