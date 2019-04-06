شكرا لقرائتكم خبر عن ”فاتنات شميلة ” الاسم الجديد لعصابة نسائية كبيرة في صنعاء.. والأكثر جمالاً منهن يستهدفن هؤلا الرجال (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستهدف عصابة مايطلق عليها اسم فاتنات شميلة الرجال من جميع الاعمار ، سلاحهن العدسات اللاصقة والعطور والملابس الجذابه . يتم ايكال مهمة استدراج الرجال لاكثرهن جمالا والتي لها معرفة على نوعية الجنابي الغالية والساعات أواستهداف الرجال بعد خروحهم من محلات الصرافة بعد تأكدهن من انهم سحبوا مبالغ كبيرة .





اصبح ع . م .ه الهدف لهذه العصابة فغمزة عين من نرجس والتي تمتلك عيون جملية جعلته يمشي خلفها حتى دخل من شارع بينون حتى حارة الجبجب .

بدأت في الكلام مع علي والذي اسرته بجمالها ورائحتها الزكية والتي قال انه لم يشاهد مثل هذا الجمال لقد اغواه الشيطان فحكت له انها مع قريباتها يسكنن في عماره وحيدات وان ازواجهن خارج اليمن .

ظن علي انها معجبة به ولكنه لم يدرك انها معجبة بجنبيته والتي يتجاوز سعرها الاثنين المليون الريال، ومسدس مكروف يقدر بتسع مائة الف ريال .

دخل علي الشقة وخلع جنبيته وسلاحه لكي يسهل له الحركة والراحة وذهبت نرجس تصنع له العصير وقريباتها يتبادلين مع علي الضحك . سحبت احداهن علي إلى الغرفة المجاورة بدون سلاحه ماهي الا لحظات إلى وصوت طرق الابواب يقرع بقوه عليهم .

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بدأ الرعب يهز قلب علي وطلبت منه مغادرة الشقة من الباب الاخر لكنه غادر بدون سلاحه وفقد جنبيته بل ومسدسه المكروف والذي يقدر بتسع مائة الف ريال .

خرج علي حامدا لله انه لم يفتضح او يكتشف رغم فقدانه لجنبيته وسلاحه لكن شرفه اهم .

لم يدرك علي ان من طرق الباب هم اشخاص من ضمن العصابة وليسوا اقارب البنات . استدرجت العصابة النسائية هذه العديد من الرجال بنفس طريقه علي .

ذهبنا إلى قسم شرطة شميله لمعرفة تفاصيل هذه العصابة لكنهم لم يدلوا لنا باي معلومات وقال لنا نقيب في القسم على استحيا نحن ممنوعون من ادلى اي حديث هذه تعليمات المشرف الأمني للحوثيين في القسم .

يضيف “ذهبنا إلى مقر البحث الجنائي وقابلنا احد الضباط والذي ادلى لنا صحه حقيقة هذا العصابة بل انه قال ان هناك عصابات عديدة ويقمن بنفس طريقة عصابة مايطلق عليها اسم فاتنات شميله.

لكن المقدم الذي طلب عدم كشف اسمه لنا اضاف معلومات خطيرة قائلا ان هذه العصابات يوجد لديهن متنفذين في اقسام الشرطة وفي البحث الجنائي وهم من يقوموا باطلاق سراحهن حتى وعدم كشف اسمائهن مستغلات جمالهن ومالهن لاستعطاف بعض الضباط واغرائهم .