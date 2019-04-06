شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد 7 أبريل أول أيام شهر شعبان في اليمن وعدد من دول العالم العربي والاسلامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 7 من شهر أبريل هو أول أيام شهر شعبان لعام 1440هـ .

وكانت قد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان 1440هـ بالرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ليثبت لها أن يوم الأحد السابع من ابريل هو اول أيام شهر شعبان.

واعلن الفلكي اليمني سالم الجعيدي انه لم يتم رؤية هلال شعبان باليمن ما يترتب عليه ان يوم الاحد هو اول ايام شهر شعبان باليمن

ومن جهة اخرى اعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شعبان وبالتالي فان اول ايام شعبان يوم الاحد وشارك المملكة كل دول الخليج