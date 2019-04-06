شكرا لقرائتكم خبر عن تعز : شاهد صور أولية اثناء إنطلاق المسيرة والحشود الضخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت في مدينة تعز مسيرة قبل قليل تطالب بدولة القانون ورفض مليشيا الحشد الشعبي . ووانطلفت المسيرة من نقطة التجمع الى شارع الزعيم جمال عبدالناصر.

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