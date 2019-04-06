شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من البنك المركزي للجمهور "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي عن إمكانية صرف الدولار الأمريكي، بأي إصدار وبنفس سعر السوق من البنوك التي فتحت نوافذ لصرف العملات الأجنبية للجمهور.

وقال البنك، إن ذلك جاء بحسب ما تم الاتفاق معهم في اجتماع يوم أمس الخميس، وذلك من أجل حماية الجمهور من الاستغلال والتلاعب بأسعار صرف الدولار الأمريكي الإصدارات 2006 وما قبلها.

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وأكد البنك المركزي، التزامه بقبول كل الإصدارات لعملة الدولار الأمريكي، من البنوك ، وقيامه بالتصرف وفقا لبرنامج ترحيل العملات الأجنبية لتغذية الأرصدة في الخارج.

كما شدد البنك المركزي، على جميع البنوك والصرافين الالتزام بقبول كل الإصدارات لعملة الدولار الأمريكي وصرفها بنفس السعر للإصدارات الحديثة التزاما بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص بالتعميم الصادر في 5 مارس 2018.

وأشار، إلى أن سيتم تنفيذ حملات للتأكد من الالتزام بذلك وسيتعرض المخالفين للعقوبات وفقا للقانون.