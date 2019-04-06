شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، وعدن اليوم السبت الموافق 6 ابريل 2019م
أسعار الصرف في مصارف صنعاء
الدولار الأمريكي: شراء510البيع | 515
الريال السعودي : شراء| 136| 137
أسعار الصرف في مصارف عدن
الدولار الأمريكي : شراء515البيع | 520
الريال السعودي : شراء 136البيع | 138
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