شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن : حشود ضخمة في تعز تطالب بدولة القانون وترفض مليشيا العنف والإرهاب..صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت حشود ضخمة في مدينة تعز تطالب بدولة القانون وترفض مليشيا العنف والإرهاب المتمثلة بما ييمى الحشد الشعبي الذي يقوده حزب الإصلاح. ولازالت الحشود تتوافد الى نقطة التجمع لإنطلاق المسيرة الذي دعى اليها التنظيم الوخدوي الشعبي الناصري والى جانبة القوى الحية في تعز . وقالت مصادر ان بعض النقاط التابعة للحشد الشعبي قد منعت المشاركين من المرور في تحدي صارخ لحرية التعبير. Advertisements ويشن ناشطون حزب الاصلاح حملات ضد المسيرة وتهم لها قبل الانطلاق

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