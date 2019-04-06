شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغلاق الخط البحري وجولة معسكر بدر في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغلقت قوة عسكرية صباح اليوم السبت جولة معسكر بدر والخط البحري الواصل بين مديريتي خورمكسر والمنصورة. وقال شهود عيان ان انتشار عسكري شوهد بالقرب من جولة بدر وعلى امتداد الخط البحري. ولم ترد تفاصيل عن اسباب الانتشار العسكري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اغلاق الخط البحري وجولة معسكر بدر في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.