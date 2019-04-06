شكرا لقرائتكم خبر عن ”فاتنات شميلة” عصابة نسائية في صنعاء تستهدف هؤلا الرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستهدف عصابة مايطلق عليها اسم فاتنات شميلة الرجال من جميع الأعمار ، سلاحهن العدسات اللاصقة والعطور والملابس الجذابه . يتم ايكال مهمة استدراج الرجال لاكثرهن جمالا والتي لها معرفة على نوعية الجنابي الغالية والساعات أو استهداف الرجال بعد خروحهم من محلات الصرافة بعد تأكدهن من انهم سحبوا مبالغ كبيرة .

اصبح ع . م .ه الهدف لهذه العصابة فغمزة عين من نرجس والتي تمتلك عيون جملية جعلته يمشي خلفها حتى دخل من شارع بينون حتى حارة الجبجب .

بدأت الفتاة في الكلام مع علي والذي تحدث لـ " المشهد اليمني " حيث قال أنها أسرته بجمالها ورائحتها الزكية وأنه لم يشاهد مثل هذا الجمال لقد اغواه الشيطان - حسب قوله - فحكت له أنها مع قريباتها يسكنن في عمارة وحيدات وان أزواجهن خارج اليمن .

ظن علي أنها معجبة به ولكنه لم يدرك انها معجبة بجنبيته والتي يتجاوز سعرها الاثنين المليون الريال، ومسدس مكروف يقدر بتسع مائة الف ريال .

دخل علي الشقة - حسب قوله - وخلع جنبيته وسلاحه لكي يسهل له الحركة والراحة وذهبت نرجس تصنع له العصير وقريباتها يتبادلين مع علي الضحك . سحبت إحداهن علي إلى الغرفة المجاورة بدون سلاحه ماهي إلا لحظات إلا وصوت طرق الأبواب يقرع بقوه عليهم حسب قوله .

Advertisements

بدأ الرعب يهز قلب علي وطلبت منه نرجس مغادرة الشقة من الباب الآخر لكنه غادر بدون سلاحه وفقد جنبيته بل ومسدسه المكروف والذي يقدر بتسع مائة الف ريال .

يقول علي خرجت حامدا لله انه لم يفتضح او يتم كشفي رغم فقدانه لجنبيته وسلاحه لكن شرفه أهم . حسب قوله.

لم يدرك علي أن من طرق الباب هم أشخاص من ضمن العصابة وليسوا اقارب البنات . استدرجت العصابة النسائية هذه العديد من الرجال بنفس طريقه علي .

يوضح " علي " ذهبنا إلى قسم شرطة شميلة لمعرفة تفاصيل هذه العصابة لكنهم لم يدلوا لنا باي معلومات وقال لنا نقيب في القسم على استحياء نحن ممنوعون من الإدلاء بأي حديث هذه تعليمات المشرف الأمني للحوثيين في القسم .

يضيف "ذهبنا إلى مقر البحث الجنائي وقابلنا احد الضباط والذي ادلى لنا صحه حقيقة هذا العصابة بل انه قال ان هناك عصابات عديدة ويقمن بنفس طريقة عصابة مايطلق عليها اسم فاتنات شميله.

لكن المقدم الذي طلب عدم كشف اسمه لنا أضاف معلومات خطيرة قائلا ان هذه العصابات يوجد لديهن متنفذين في أقسام الشرطة وفي البحث الجنائي وهم من يقوموا باطلاق سراحهن حتى وعدم كشف اسمائهن مستغلات جمالهن ومالهن لاستعطاف بعض الضباط واغرائهم .