شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة هروب جماعي لنساء في مداهمة وكر للرذيلة بالكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شنت إدارة مباحث الآداب في دولة الكويت، حملة موسعة استهدفت عددًا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، وأسفرت عن توقيف العشرات من الجنسيات الأفريقية والآسيوية المتورطين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددًا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.



كما سقط مقيم آسيوي من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهم بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.



وأكد مصدر أنه سيتم استبعاد جميع الموقوفين من البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددًا إلى الكويت.

متداول عبر الواتساب ...فيديو مداهمة رجال الشرطة والبحث الجنائي للمخالفين في جليب الشيوخ pic.twitter.com/pw80P7P2rh — سكوب نيوز (@scopenews) April 4, 2019 Advertisements

متداول عبر الواتساب ...فيديو مداهمة رجال الشرطة والبحث الجنائي للمخالفين في جليب الشيوخ pic.twitter.com/pw80P7P2rh — سكوب نيوز (@scopenews) April 4, 2019

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سكوب نيوز@scopenews

متداول عبر الواتساب ...فيديو مداهمة رجال الشرطة والبحث الجنائي للمخالفين في جليب الشيوخ

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متداول عبر الواتساب ...فيديو مداهمة رجال الشرطة والبحث الجنائي للمخالفين في جليب الشيوخ pic.twitter.com/pw80P7P2rh — سكوب نيوز (@scopenews) April 4, 2019