شكرا لقرائتكم خبر عن حراك اقتصادي كبير.. وقرارات حاسمة ناتجة عن اجتماع الحكومة والبنك مع القطاع المصرفي في عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قرارات حاسمة ناتجة عن الاجتماع الذي رأسه دولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء مع القطاع المصرفي بحضور معالي الاستاذ حافظ فاخر معياد محافظ البنك المركزي بناء على توجيهات دولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء سيتم في الايام القادمة تصحيح كثيرا من الشوائب التي اصابت القطاع المصرفي ومن أهمها قرارات تحسم موضوع اذون الخزانة السابقه Advertisements قرارات تعديل سعر الفائده وفقا لنسبه السندات الحكوميه الصادرة من البنك المركزي ودائع جديده ستودع في البنك المركزي اليمني حراك اقتصادي كبير في الأفق

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