شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تلميذين بانفجار قنبلة بمدرسة في صنعاء.. والسبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل تلميذان يمنيان وأصيب ثمانية بجروح بالغة عندما انفجرت قنبلة من مخلفات المعارك في إحدى مدارس صنعاء، وفق ما أفادت منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.



وذكرت المنظمة الأممية في بيان أوردته وكالة فرانس برس، أن تلميذا عثر على القنبلة الأربعاء وأحضرها إلى مدرسة الفتح في منطقة همدان شمال صنعاء ليريها لرفاقه. وتراوح أعمار الضحايا بين 12 و14 عاما. ويقضي الأطفال في أحيان كثيرة ضحايا عبوات غير منفجرة بدون تقدير للأخطار التي تشكلها.



وقالت مديرة الإعلام الإقليمي في يونيسف، جولييت توما: “من المرجح جدا كما رأينا في سورية والعراق وغيرها أن قتل الأطفال يستمر حتى عندما تكون هناك هدنة أو يكون القتال في نهايته”.

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