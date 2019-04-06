شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تفاجئ الجميع وتتحدي الحوثي من وسط العاصمة صنعاء بهذا العمل الشجاع وغير المسبوق "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سياق تصاعد الجرائم الوحشية للمليشيات الإيرانية بالعاصمة صنعاء بحق المدنيين والسكان وأخيرا الجرحى والمرضى والمصابين في مستشفى الثورة. Advertisements ونشرت مقطع فيديو لطبيبة وهي تستغيث وتطلق نداء ومناشدة للتدخل وإيقاف جرائم المليشيات بحق المرضى.. مؤكدة ان المليشيات تمنع اسعاف الجرحى وتتركهم في الطواريد ينزفون حتى الموت ..

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