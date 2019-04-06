شكرا لقرائتكم خبر عن رصد طائرات بدون طيار فوق مقر اللواء الرابع حماية رئاسية ومنزل العميد مهران القباطي في عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية بمدينة عدن – جنوب اليمن – إن طائرات مسيرة حلقت عصر اليوم الجمعة فوق مقر اللواء الرابع حماية رئاسية ومنزل قائد اللواء العميد مهران القباطي بمديرية دار سعد بالعاصمة عدن .



وقال مصدر عسكري بأن وحدات الحماية الخارجية للواء شاهدت ثلاث طائرات تحوم فوق سماء المعسكر طائرتي رصد و أخرى مسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار تم رصدهم و التعامل معهنّ باسلحة مضاد الطيران قبل أن تغادر سماء المنطقة.



واضاف المصدر بأن قوات اللواء أعلنت رفع الجاهزية وحالة الاستنفار كما دعت جميع الالوية العسكرية إلى رفع الجاهزية القتالية مشيرة بأن العدو و قواته ما زالت ترصد الأهداف العسكرية في العاصمة عدن

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