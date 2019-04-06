شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. مقاومة البيضاء تصل مريس "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو قيل انه لأبطال مقاومة البيضاء الذي وصلوا إلى مريس بمحافظة الضالع لمساندة إخوانهم والمشاركة في معركة الكرامة وتحرير المدينة من مليشيات ايران. Advertisements

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