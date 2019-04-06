شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر المواطنين من توقع هطول امطار غزيرة في هذه المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة
للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 05/04/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 06/04/2019م
نشر موقع خدمة الأرصاد الجوية اليمنية على الفيسبوك النشرة التنبيهية المتوقعة خلا الـ24ـساعة القادمة وقد نبة المواطنين لاخذ الاحتياطات الخاصة.
وقال في النشرة التنبيهية أنه لاتزال المحافظات الجبلية المغربية (من صعده شمالا الى لحج جنوبا) واجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري خاصة (شبوة – وابين – ومأرب – والجوف) يسودها حالة من عدم الاستقرار في الطقس وباقل فاعلية من يوم امس وستكون اكثر شدة يوم غد ،لذا نتوقع ان تشهد تلك المحافظات الانفة الذكر هطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة يرافقها العواصف الرعدية و زخات من البرد احيانا وذللك في فترتي الظهيرة والمساء.
هذا وقد حذر المركز الوطني للارصاد المواطنيين في المناطق المتوقع هطول الامطار الى اخذ الاحتياطات التالية:
1-عدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار.
2-أخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق المركبات ومن انهيار الصخور ومن الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الافقية في الطرقات الجبيلة اثناء هطول الامطار.
3-ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية اثناء هطول الامطار التي يرفقها البرد
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