شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يفضح حزب الاصلاح ويكشف حقائق دامغة لمؤامراته القذرة على التحالف واليمن وخدمة اجندة اخرى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي انه لا خلاف على شرعية الرئيس هادي وإن الخلاف معه فقط بشأن حكومته.
وأوضح الزبيدي في البر,مو الدعائي للمقابلة التي اجرتها معه قناة “بي بي سي عربية” في برنامجها بلاقيود والتي سثبت يوم الاحد الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش أنّ جزءا من حكومة هادي، ممثلا في حزب الإصلاح لا يعمل لصالح اليمن.
وأضاف أنّ لحزب الإصلاح ارتباطات خارجية وأجندة خاصة به، إضافة إلى أنه لم يستطع أنْ يحقق تقدماَ على الأرض في محافظة صرواح التي لا تبعد عن صنعاء كثيراَ، بالرغم من الدعم الكبير الذي يجده من التحالف العربي.
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