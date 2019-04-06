شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات خطيرة في الحديدة.. دخول مقاتلين أجانب ونقل أسلحة وصواريخ ونصب عدد كبير من المدافع "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تقوم المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، بنقل أسلحة وذخائر بين مرافق ومقار بعضها تابعة للتربية والتعليم داخل مدينة الحديدة في أحياء عدة، وفي أثناء ذلك رصدت مصادر ميدانية نصب مدافع هاون في نقاط جديدة.
ونقلت مجاميع تابعة للمليشيات كميات من الأسلحة، مختلفة الأحجام، والذخائر من مخازن ومستودعات ملحقة بجامعة مرعي للعلوم الشرعية، وهي واحدة من المرافق التعليمية الخاصة التي أخضعتها المليشيات للاستخدام العسكري وتخزين الأسلحة.
وأوضحت مصادر، أن أسلحة وذخائر تنقل من الجامعة إلى مدرسة النجاح في حي الربصة.
وخلال ذلك نصبت المليشيات مدافع هاون في كل من، الثانوية الصناعية، مقبرة الربصة، والسلخانة.
من جانب آخر رصدت تحركات لعناصر مسلحة من الأفارقة يتنقلون من وإلى إحدى الفلل القريبة من فلل يحيى سهيل شمال شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة.
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