شكرا لقرائتكم خبر عن اعدام مشرف الحوثيين قبل قليل بهذه الطريقة المرعبة وسط سوق شعبي ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أقدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية على إعدام أحد مشرفيه في محافظة المحويت شمال البلاد.
ونقل ‘‘بوابتي’’ عن مصادر محلية قولها " إن ميلشيا الحوثي الانقلابية اعدمت أحد مشرفيها المدعو أبو وليد المدحني".
وأضافت المصادر" أن الميلشيا الحوثية أطلقت النار على مشرفها في مديرية الرجم، وسط السوق العام في ذات المديرية".
وأوضحت المصادر" أن سبب تصفية المدعو المدحني كان نتيجة رفضه العودة للقتال في صفوفهم، بعد اختلافه مع قيادات حوثية بشأن مخصصات مالية".
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