شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ألوية العروبة يكشف عن خلايا مدفوعة للخيانة في محور الجيش بمران ويتوعد بإعدامهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف قائد محور مران قائد ألوية العروبة في الجيش الوطني عن خلايا مدفوعة لاستهداف أبطال الجيش في جبهات القتال بمعقل زعيم الميليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.
وقال اللواء السدعي، في تغريده عبر صفحته على موقع تويتر؛ أن هناك خلايا مدفوعة للخيانة لاستهداف الأبطال في الجبهات، مؤكد بتطبيق قرار الإعدام إن ثبت ذلك.
ولفت اللواء السدعي بأن هذا القرار سينفذ بناءا على طلب المقاتلين في جبهات العز والكرامة للقضاء على المشروع الكهنوتي واستعادة الدولة والجمهورية، وذلك في الميدان ليكون عبره.
مؤكدا بتنفيذ ذلك في وقت لا يتجاوز الــــ24 ساعة، لما تستدعيه المرحلة للوصول لإعدام كل من ثبت أنّه له صله في تغيير المنهج.
ويقود اللواء عبدالكريم السدعي معركة “قطع رأس الأفعى”، حيث حقق انتصارات عسكرية كبيرة وتقدم ميداني واسع، وسط انحسار وتقهقر مليشيات الحوثي التي بدورها منيت بخسائر فادحة، لا سيما في فقدان سيطرتها على عدد من المواقع والمدن وكذا في العدة والعتاد العسكري والأرواح البشرية.
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