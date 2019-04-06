شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هذة هي نتائج الضربات الجوية «المميتة» التي نفذتها مقاتلات التحالف قبل ساعات ضد مليشيات الإنقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء امس الخميس 4 إبريل 2019 م تعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب وسط البلاد. Advertisements وطالت الغارات الجوية وفقًا لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" تعزيزات كبيرة لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمالي الضالع. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية.

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