بالفيديو.. محاولات قطرية لتضليل الرأي العام عن أعمالهم الإرهابية في اليمن

عرضت قناة قطريليكس، تقريرا بعنوان "بهتان الحمدين.. إغاثة الحوثيين"، ويكشف أن المحاولات القطرية لتضليل الرأى العام عن إرهابها قد فشلت، لاسيما أن الدوحة استخدمت الخداع للتغطية على جريمتها فى اليمن.

وقالت القناة، إن ممثل "ذميم العار" شارك فى مؤتمر الدول المانحة لليمن بجنيف، وأعلن خلفان المنصورى التبرع بـ27 مليون دولار لجهود الإغاثة، وأثار الرقم الهزيل سخرية مريرة من قبل نشطاء اليمن، الذين لفتوا الانظار لتبرع السعودية بنصف مليار دولار، فيما قدمت الإمارات نصف مليار أخرى والكويت بـ200 مليون دولار".

وأوضحت القناة، أن قطر مشغولة بالإنفاق على إرهاب الحوثى، وهذا يؤكد على أن "أذناب ذميم" يتباكون على اليمنيين دوليا ثم يشاركون فى قتلهم.



