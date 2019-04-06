هكذا ساهم التحالف في استقرار الريال اليمني "تقرير"

أشاد معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل استقرار الريال (العملة المحلية) وتمويل الواردات الغذائية والأساسية.
وقال خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن مديري البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير، وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وشدد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية.
ودفعت الودائع والمساعدات السعودية والإماراتية إلى ارتفاع في قيمة الريال اليمني، وتوفير احتياجات إنسانية عاجلة لملايين اليمنيين، الذين عانوا طيلة سنوات من اعتداءات الحوثي.
كذلك أعلنت الإمارات والسعودية مؤخرا عن تقديم مبلغ 70 مليون دولار، بهدف دعم رواتب المعلمين في اليمن، الذين دخلوا في إضرابات مطالبين برواتبهم.
وخلال عام 2018، بلغ مجمل الدعم الإماراتي المقدم لليمن بنحو 1.024 مليار دولار، عززت من صمود اليمنيين أمام عناصر الحوثي الإرهابية.
وبلغ إجمالي الدعم الإماراتي المقدم لليمن منذ بداية عاصفة الحزم حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنحو 4.3 مليار دولار.
وأبرز القطاعات المستفيدة من المساعدات اليمنية هي "المياه، وبناء التنمية المدنية والتعليم والحكومة والدفاع المدني والخدمات الاجتماعية والنقل والتخزين والصحة وتوليد الطاقة".
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