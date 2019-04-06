سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم السبت 6 أبريل

ينشر "الخليج 365" سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة 6 أبريل. يصل سعر الريال اليمني اليوم الأربعاء في المناطق والمحافظات الشمالية الشرقية بالنسبة للدولار إلى 515 – 520 ريال يمني شراء – بيع. فيما السعودي بــ 130 – 135 شراء – بيع ألف ريال يمني لكل ألف ريال سعودي. وشهد الريال اليمني هبوطا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، كان ينذر بكارثة أقتصادية في البلاد.

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