شاهد فيديو يثبت تورط قطر في تمويل الحوثيين

أكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أنه مازالت الصفعات تحيط بنظام الحمدين من كل جانب بسبب ألاعيبه الخبيثة التى يدبرها ضد دول الرباعى العربى المكافح للإرهاب، مع حليفة النظام الإيرانى فى تخريب أمن واستقرار دول المنطقة العربية.

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فأن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أعلن دعم بلاده للتحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترفض تقييد المساعدات للتحالف الذى تقوده المملكة.

وتابع التقرير:"يواصل النظام القطرى مخططاته الإجرامية والتخريبية فى اليمن من أجل تعزيز نهجه المعتاد فى تقويض أمن دول المنطقة ولتحقيق ولتحقيق هذا الهدف جعل غايتها تعزيز سلطة ميليشيات الحوثى حتى أصبح رفع الانقلاب عن اليمنيين لا يناسبها".

وأكد التقرير أن النظام القطرى استغل منظمات حقوقية تابعة له فى دخول الأسلحة والأموال من أجل تمويل عصابة الحوثى فى اليمن واستمرار حالة الفوضى، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت خطر الدور الذى تلعبه قطر، وما سوف يترتب على ذلك من جعل اليمن دولة يتلاعب بها نظام الملالى فى إيران.