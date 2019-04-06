تعرف على مواعید رحلات الخطوط الجویة اليمنية السبت 6 أبريل

ینشر "الخليج 365" مواعید رحلات الخطوط الجویة اليوم السبت الموافق 06 ابریل 2019م كالتالي:

رقم الرحلة : 607

خط الرحلة : القاھرة- سیئون.

الإقلاع :02:00 بعد منتصف اللیل. (توقیت القاھرة). الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة : 644 .

خط الرحلة : سیئون- عمان.

الإقلاع : 07:15 صباحا. الوصول : 11:00 ظھرًا.

رقم الرحلة : 645 .

خط الرحلة : عمان- سیئون .

الإقلاع : 12:00 ظھرا .(توقیت عمان). الوصول : 15:30 عصرا.

رقم الرحلة : 609 .

خط الرحلة : القاھرة- عدن.

الإقلاع :02:30 بعد منتصف اللیل. (توقیت القاھرة). الوصول: 07:00 صباحا.

رقم الرحلة : 506 .

خط الرحلة : عدن- جده.

الإقلاع : 10:00 صباحا. الوصول : 12:00 ظھرا.

رقم الرحلة : 507 .

خط الرحلة : جده- عدن.

الإقلاع : 13:30 ظھرا.

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