ننشر تفاصيل دعم الاتحاد الدولي لتطوير منظومة الاتصالات في اليمن

بحث مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية الدكتور علي مجور، مع أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، دعم الاتحاد لتطوير منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقده الأسبوع القادم في مدينة جنيف.

وأكد مجور، مشاركة اليمن في أعمال منتدى القمة العالمية، وحرص الحكومة اليمنية على إيلاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من إيمانها بالدور الحيوي والهام لمنظومة الاتصالات في الوقت الحاضر.

من جانبه أكد جاو، مواصلة الاتحاد تقديم الدعم لتحسين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل على إدراج خطط ومشاريع مستقبلية من شأنها الإسهام في تحسين البنية التحتية للاتصالات في اليمن.