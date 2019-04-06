مشروع مركز الملك سلمان ينجز 76% من توفير حياة كريمة لليمنيين

عقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن جلسة نقاش حول مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، اطلعوا من خلالها على تقرير مختصر حول سير أعمال المشروع ومدى تنفيذ ما خطط له.
وتحدث مدير المشروع م. هادي أحمد باجبير، عن الإنجازات التي حققها المشروع وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهها.
واستعرض باجبير المرحلة المستقبلية، مفيدا بأن الفريق يعمل على تطوير المشروع وتوسعته.
وثمن م. باجبير دور مركز الملك سلمان للإغاثة فيما يقدمه من مشروعات ودعم للشعب اليمني، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وجهودها الإنسانية.
وتناول المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية م. فهمي بن منصور، أهمية المشروع للمجتمعات المستهدفة ونسبة الإنجاز المشرفة للمشروع والتي بلغت حتى الآن 76 % ولله الحمد.
ثم قدم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة عددا من التوجيهات والملاحظات لفريق المشروع، بما من شأنه الارتقاء بالعمل وتحسينه.
يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش يهدف لدعم قدرة المجتمع على الصمود وتطبيع الوضع العام في اليمن من خلال تعزيز التعافي الاقتصادي المبكر، وينفذ في خمس محافظات يمنية هي: عدن، لحج، شبوة، حضرموت، الجوف.
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