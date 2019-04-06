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الشرعية تصفع الحوثيين بسبب المرتبات

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كشفت مصادر يمنية بروز حالة من الخوف والقلق لدى المليشيا الحوثية في صنعاء على خلفية صرف الحكومة الشرعية مرتبات شهرين لعدد من القطاعات والمؤسسات لموظفي الدولة وفقاً لكشوفات آخر شهر من عام 2014.

وبحسب مانقلته صحيفة عكاظ فقد قال موظفون يمنيون في صنعاء إن الحوثيين أبدوا قلقهم من استمالة الحكومة الشرعية لشريحة كبيرة من اليمنيين في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا على خلفية صرف مرتبات شهرين لقطاع الصحة وعدد من الوزارات والمؤسسات الأخرى، مؤكدين أن مشرفي المليشيا أبدوا امتعاضا شديدا أمام حالة الفرحة التي يعيشها موظفو الدولة، حيث وجه زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بضرورة إخضاع كل من تقاضى راتبه من الحكومة الشرعية لدورات ثقافية طائفية، ويعتقد مراقبون يمنيون أن الهدف من تلك الدورات التقليل من أهمية صرف الحكومة اليمنية لمرتبات الموظفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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