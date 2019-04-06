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أسعار الذهب في اليمن تحافظ على أسعار تداولات الأمس

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار عيارات الذهب المتداولة في تعاملات السوق اليمني، ثباتها، اليوم الجمعة، عند أسعار الأمس.
وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت ثباتاً في سعر عيار 21 والجنيه الذهب الأكثر انتشاراً في اليمن.
أسعار الذهب اليوم الجمعة ( 5ابريل 2019 ) في أسواق #الذهب #اليمن :
الوحدة                  سعر الذهب بالريال اليمني
عيار 24               بيع 23,600شراء 22,600
عيار 21              بيع 20,600 شراء 18,900
عيار 18              بيع 16,500 شراء 16,000
الجنيه الذهب          بيع 155,000شراء 151,000
البحريني 21         بيع 21,600 شراء 18,900
التركي 21           بيع 21,600شراء 18,900
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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