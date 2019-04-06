شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في اليمن تحافظ على أسعار تداولات الأمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار عيارات الذهب المتداولة في تعاملات السوق اليمني، ثباتها، اليوم الجمعة، عند أسعار الأمس.

وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت ثباتاً في سعر عيار 21 والجنيه الذهب الأكثر انتشاراً في اليمن.

أسعار الذهب اليوم الجمعة ( 5ابريل 2019 ) في أسواق #الذهب #اليمن :

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني

عيار 24 بيع 23,600شراء 22,600

عيار 21 بيع 20,600 شراء 18,900

عيار 18 بيع 16,500 شراء 16,000

الجنيه الذهب بيع 155,000شراء 151,000

البحريني 21 بيع 21,600 شراء 18,900

التركي 21 بيع 21,600شراء 18,900



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