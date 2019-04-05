الحوثي يلجأ لمسلحين افارقة عقب تواتر هزائمه بالحديدة

تواصل مليشيات الحوثي الإنقلابية عمليات نقل أسلحة وذخائر بين مرافق ومقار بعضها تابعة للتربية والتعليم داخل مدينة الحديدة في أحياء عدة.
ورصدت مصادر ميدانية نصب مدافع هاون في نقاط جديدة داخل مدينة الحديدة.
ونقلت مجاميع تابعة للمليشيات كميات من الأسلحة مختلفة الأحجام والذخائر من مخازن ومستودعات ملحقة بكلية مرعي للعلوم الشرعية وهي واحدة من المرافق التعليمية الخاصة التي أخضعتها المليشيات للاستخدام العسكري وتخزين الأسلحة.
ولفتت المصادر أن ملشيا الحوثي نقلت أسلحة وذخائر من الكلية إلى مدرسة النجاح في حي الربصة.
وخلال ذلك نصبت المليشيات مدافع هاون في كل من، الثانوية الصناعية، مقبرة الربصة، والسلخانة.
من جانب آخر رصدت تحركات لعناصر مسلحة من الأفارقة يتنقلون من وإلى إحدى الفلل القريبة من فلل يحيى سهيل شمال شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة.
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