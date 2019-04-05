شكرا لقرائتكم خبر عن عامل المقبرة.. قصة طفل يمني أحلامه رهينة بلد دمرته الحرب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصة أحمد الطفل اليمني تلخص معاناة الطفولة في البلد الغارق في الحرب، لا ينهي هذا الطفل البالغ 13 عاما يومه في اللعب أو المراجعة بل يذهب إلى العمل حيث يعمل في مقبرة ينظف قبورها وأضرحتها ويسقي العشب والزهور.

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